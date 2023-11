Crollo dei prezzi | cosa sta succedendo al petrolio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 novembre 2023) Lo avevamo già visto con il conflitto in Ucraina (che Zelensky vorrebbe finire entro marzo) e lo confermiamo con quello tra Israele e Hamas: la guerra provoca un effetto domino che si abbatte su tutti gli ambiti della vita quotidiana in tutti i Paesi del mondo. Compreso il settore energetico, in particolare quello dei combustibili fossili. A risentire degli effetti della crisi in Medio Oriente nelle ultime settimane è soprattutto il, visto in giornata in calo di oltre il 4%. L’Opec+, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di, ha rimandato al 30 novembre l’importante vertice di Vienna previsto per il 26, a causa delle tensioni internazionali. Con tutte le conseguenze del caso. L’andamento deidele la decisione dell’Opec+ Di certo il settore delnon è nuovo a ...