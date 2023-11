Criscitiello | «Debiti Inter? Serve un nuovo modello! Vale per tutti»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Attacco frontale dial calcio italiano, in maniera indistinta. Sfruttando le notizie di giornata sull’, il giornalista se la prende con i club di Serie A che continuano a indebitarsi. GESTIONE NEGATIVA – Micheleusa quanto pubblicato in giornata da The Athletic per contestare il calcio italiano: «L’haper 287 milioni di sterline. Sotto il punto di vista economico non si può pensare di fare azienda in questa maniera, che sia, Milan o Roma. Alla lunga un tifoso, anche intelligente, si deve chiedere se sia un modello di business questo: no. Se perdi ogni anno duecento milioni non è né modo di fare business né modo di fare calcio. È molto molto grave che delle proprietà continuino a indebitarsi e debbano essere sempre dietro alle banche. ...