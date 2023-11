Crepet | “Ma che Scuola È Quella Dove Abbiamo Tolto Voti | Pagelle | Tutto? Docenti Pagati Pochissimo e La Scuola Non È Nemmeno Affettiva”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nel corso dell’ultimo episodio di Stasera Italia, Paolo, lo psichiatra e sociologo, ha condiviso un’interessante prospettiva sulla, mettendo in luce il suo ruolo non solo come istituto di ...

“I ragazzi non sanno gestire la frustrazione” : Crepet spiega perché a scuola un brutto voto funziona più dell’affettività

Omicidio Giulia Cecchettin - Paolo Crepet : “Non è stato un raptus - non si diventa lupo in una notte”

Crepet : “La scuola non è affettiva - abbiamo tolto i voti - le pagelle. Abbiamo tolto tutto! Docenti pagati pochissimo - che scuola è così?” [VIDEO]

Paolo Crepet, l'affondo della firma della Stampa: "Banalizzazione incredibile"

È incredibile questa banalizzazione , mi meravigliouno psichiatra comedica certe cose'. Ed eccoancora una volta viene tirata in ballo 'la cultura cattolica ' per cui in Italia si ...

Crepet: “Educazione sentimentale Così è una presa per i fondelli. Psicologo a scuola serve a quietare le coscienze, non ha un reale valore educativo” Orizzonte Scuola

Crepet: "Ci laviamo la coscienza con un'oretta di educazione sentimentale e psicologi. Togliamo la tecnologia a scuola" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Fuorilegge certi cantanti rap

«Guarda quella / come mastica la cicca. / Le fischio ogni volta / che passa di qui. / Vorrei prenderla da dietro / come in Assassin's Creed», canta il rap Emis Killa. Gli fa eco Gué Pequeno: «Serve un ...

Groupauto consolida il suo futuro

In occasione del Futurmotive di Bologna, Groupauto Italia ha incontrato i propri fornitori; una occasione di condivisione degli obiettivi e di riflessione, grazie alla partecipazione all’incontro del ...