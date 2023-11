Crepet | “Educazione Sentimentale a Scuola? Una Presa per il Culo Iniziamo a Togliere Tutta Questa Tecnologia dalle Scuole per i Piccoli”

Crepet : “Educazione sentimentale? Così è una presa per i fondelli. Psicologo a scuola serve a quietare le coscienze - non ha un reale valore educativo”

Crepet : “Fondamentale Inserire Educazione Sentimentale a Scuola - ma c’è un Problema - Non Abbiamo Nessuno che Potrebbe Insegnarla”

Crepet : “Non so chi potrebbe insegnare educazione sentimentale in classe. In base a quale percorso? Mi pare un progetto troppo ambizioso”