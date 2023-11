Cremonese-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I grigiorossi sono all’inseguimento dei primi posti in classifica, mentre i lombardi si stanno rilanciando nella corsa salvezza.si giocherà sabato 25 novembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono al quarto posto insieme al Modena con 22 punti, e un distacco di 5 lunghezze dal Venezia secondo. La squadra di mister Stroppa è reduce da tre vittorie consecutive e non intendono fermarsi, avendo nel mirino la vetta della classifica. Dopo un inizio da incubo, i lombardi si sono ripresi entrando di prepotenza nella corsa salvezza. La squadra di mister Bonazzoli è in serie positiva da 5 turni, nei quali ha conquistato 11 punti che hanno migliorato ...