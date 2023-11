Costacurta si espone su Camarda | «Farei giocare lui e non Jovic»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sabato 25 novembre potrebbe essere una data storia per il Milan e Francesco. L’idea dei rossoneri era quella di lasciarlo crescere ancora un po’, ma la critica situazione dettata dagli infortuni che sta colpendo il Milan impone un altro tipo di valutazione., quindicenne della Primavera rossonera, potrebbe fare il suo esordio in Serie A. Stefano Pioli infatti, oltre Leao e Giroud, ha perso anche Okafor per un infortunio al bicipite femorale. Tanti addetti ai lavori sono convinti che il ragazzo sia già pronto per il grande palcoscenico di San Siro, tra cui anche un ex rossonero. Billy, ex difensore del Diavolo, era presente negli studi Sky Sport, in vista di Milan-Fiorentina.si è esposto proprio sue sulle possibili scelte in attacco di Pioli, ecco le sue ...