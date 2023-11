Costacurta | «Inter europea e più forte Juventus solidissima»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023)a 3 giorni di distanza, Alessandroin collegamento da Sky Sport dice la sua sulla partita del weekend di Serie A. VALORI – Alessandrorivela: «Io credo che la classifica non menta. Questo è il giudizio che sarà al di sopra delle parti. Una squadra è propositiva, l’altra chiude gli spazi nella propria metà campo. Una è, parlo della, l’altra è piùe probabilmente. L’ha giocatori che possono risolvere le partite, la fiducia in loro è straordinaria. La squadra nerazzurra è consapevole, la finale dello scorso anno ha dato una spinta incredibile per come è stata giocata»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...