Cosa prevede il ddl Roccella contro la violenza sulle donne

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il Senato ha approvato all’unanimità il provvedimento del governola: con 157 sì, il ddl, già passato alla Camera il 26 ottobre, diventa quindi legge. L’iter di approvazione è stato accelerato anche in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha sollevato un’ondata di proteste in tutta Italia. Il disegno di legge ‘Disposizioni per il contrasto dellae delladomestica’ si compone quindi di 19 articoli che hanno un duplice scopo: da un lato, la protezione delle vittime dopo la loro denuncia, dall’altro, l’inasprimento dei provvedimenti penali nei confronti degli aggressori. Si tratta quindi di una serie di misure che mirano a rafforzare il cosiddetto “Codice ...