Corna | soldi e potere? Cosa vedo nelle coppie di oggi | patriarcato | la De Pace ribalta il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) «Ma quale... Il delitto di Giulia non nasce dal. E poi, le assicuro che dal mio osservatoriomolto, molto più matriarcato». L'osservatorio dell'avvocato (per carità, non chiamatela avvocata e men che meno avvocatessa!) Annamaria Bernardini deè quello del rapporto tra uomo e donna quando arrivano i titoli di coda, quando dell'amore restano solo macerie, il matrimonio diventa un cumulo di recriminazioni e il divorzio è fonte di continue rivendicazioni. Avvocato, mentre le femministe organizzano una marcia contro il, lei spariglia e parla di matriarcato. Ci spieghi. «Faccio una premessa. Quando ho cominciato a fare questo lavoro, nel 1989, il mio è stato il primo studio tutto al femminile. L'unico uomo era il segretario che rispondeva a noi tutte. ...