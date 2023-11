Coppia si conosce online – il loro quarto appuntamento avviene mentre lei dà alla luce suo figlio

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ognuno di noi ha una storia unica su come ha conosciuto il proprio marito, fidanzato o compagno. Ma non c’è niente di più unico della storia dei giovani Alyssa e Max. La ragazza adolescente non si aspettava di incontrare nessuno, per non parlare di quello che è successo nelle prossime settimane. per saperne di più su quello che è successo! Quando la diciannovenne Alyssa Jane era incinta di 25 settimane, decise di voler provare il mondo degli appuntamenti. Ha incontrato Max su Tinder e lasi è intesa subito. Max era un ragazzo tranquillo di 25 anni e le scintille sono volate all’istante. “Non volevo ingannare nessuno, quindi sono stata aperta e onesta”, afferma riguardodivulgazione precoce della sua gravidanza. “Volevo che sapesse subito in cosa si stesse cacciando”, ha detto. ...