LIVE Djokovic-Norrie 5-3 - Serbia-Gran Bretagna 1-0 Coppa Davis in DIRETTA : break di vantaggio per il serbo

LIVE Djokovic-Norrie 6-4 2-0 - Serbia-Gran Bretagna 1-0 Coppa Davis in DIRETTA : set e break di vantaggio per il n.1 del mondo

Coppa Davis, Volandri sorprende tutti: 'Ora ho 60 anni...'

Il capitano azzurro Filippo Volandri festeggia il successo contro l'Olanda e la qualificazione alle semifinali della. "Mi assumo le mie responsabilità e faccio le mie scelte con tutto l'impegno - ha dichiarato il ct azzurro - . Tante volte vi dico che la nostra strada passa per le difficoltà , ma stanno ...

Coppa Davis 2023, Kecmanovic batte Draper e avvicina la Serbia alla semifinale contro l’Italia

Esulta la Serbia nel primo singolare valido per il quarto di finale della Coppa Davis 2023. Sul cemento indoor di Malaga, in Spagna, Miomir Kecmanovic batte Jack Draper per 7-6(2) 7-6(6) in due ore e ...

Coppa Davis, Volandri sorprende tutti: "Ora ho 60 anni..."

Il capitano azzurro dopo la vittoria con l'Olanda e il passaggio in semifinale: "Siamo passati ancora una volta da una difficoltà" ...