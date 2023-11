Coppa Davis | Sinner trascina l’Italia in semifinale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023)indi. Si è da poco conclusa la partita di doppio,ha vinto il match schierandoe Sonego che hanno battuto l’Olanda di Griekspoor e Koolhof per 6-3/6-4, senza mai cedere il servizio e annullando 3 palle break. Stamattina la situazione si era messa male con la sconfitta di Arnaldi e i pronostici che davano l’Olanda favorita in doppio, ma siache Sonego hanno giocato un’ottima partita e hanno trovato la chiave per portare a casa la vittoria.ha vinto il suo secondo match della giornata: aveva già battuto Griekspoor per 7-6/6-1 giocando in singolo. Primo set combattuto poi l’olandese ha ceduto nel secondo set.si è ...