Coppa Davis | Sinner tiene in vita l' Italia | batte in due set Griekspoor Pari con l' Olanda ai quarti

(Di giovedì 23 novembre 2023) Jannika galla l’alle Finals di. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi per mano di Botic Van de Zandschulp, è il tennista altoatesino numero 4 del mondo e reduce dalla finale persa alle Atp Finals di Torino a firmare l’1-1 contro l’: sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martin Carpena di Malaga,regola 7-6(3) 6-1 Tallon, numero...

C'è anche un ristorante che ha organizzato 13 pullman per la trasferta da Fuengirola a Malaga per il quarto di finale di, e ha già avviato le prenotazioni per la semifinale. L'amore dei ...

Italia-Olanda 1-1: Sinner riporta tutto in parità, annichilito Griekspoor

L'altoatesino risolve un primo set complesso e scivola via nel secondo: la qualificazione in semifinale si deciderà nel doppio decisivo ...

