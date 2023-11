Coppa Davis | Sinner tiene in vita l' Italia | batte in due set Griekspoor Ora il doppio insieme a Sonego

(Di giovedì 23 novembre 2023) Jannika galla l’alle Finals di. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi per mano di Botic Van de Zandschulp, è il tennista altoatesino numero 4 del mondo e reduce dalla finale persa alle Atp Finals di Torino a firmare l’1-1 contro l’Olanda: sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martin Carpena di Malaga,regola 7-6(3) 6-1 Tallon, numero...

**Tennis : Coppa Davis - Volandri sceglie Sinner e Sonego per il doppio**

Sinner/Sonego-Griekspoor/Koolhof 0-0 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Coppa Davis 2023 : Volandri ha scelto Sinner e Sonego in doppio. Gli azzurri sfidano Koolhof e Griekspoor

Sinner/Sonego-Griekspoor/Koolhof 1-1 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Sinner/Sonego-Koolhof/Griekspoor 1-0 - Italia-Olanda 1-1 Coppa Davis in DIRETTA : inizia il doppio

Coppa Davis, Sinner batte Griekspoor. Italia e Olanda uno pari

E' toccato a lui rimettere le cose a posto. D'altronde è il nostro numero uno. Jannik Sinner ha liquidato Tallon Griekspoor in due set, portando la sfida Italia - Olanda disul 1 - 1. Il tennista olandese è al 21esimo posto del ranking Atp. La partita Il primo set è stato vinto al tie break , nel secondo non c'è stata partita, l'azzurro ha concesso all'...

DIRETTA Coppa Davis, Italia-Olanda 1-1. Sinner-Sonego contro Koolhof-Rojer LIVE e FOTO

Il capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri ha deciso la formazione che scenderà in campo tra poco nel doppio decisivo nei quarti di Coppa Davis: Sinner e Sonego sfideranno la coppia olandese ...

Coppa Davis 2023: Volandri ha scelto Sinner e Sonego in doppio. Gli azzurri sfidano Koolhof e Griekspoor

Filippo Volandri ha scelto Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Sarà questa la coppia che dovrà portare l'Italia in semifinale, cercando di vincere il doppio decisivo contro l'Olanda nel quarto di finale d ...