Coppa Davis | Sinner-show | Italia in semifinale

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023)-SonegoContinua il momento d’oro di Jannik. Il suo doppio in Nazionale ininsieme a Lorenzo Sonego. La coppia batte 6-4 6-4 il doppio olandese Koolhof-Griekspoor e porta l’in. Lo scontro chiave tra Serbia e Gran Bretagna dirà se si prospetta una nuova sfida trae Djokovic.Leggi anche: Sport in lutto, atleta suicida a 21 anni. L'articolo proviene da The Social Post.