Coppa Davis | Sinner pareggia i conti con l’Olanda 1-1 Ora il doppio decisivo per andare in semifinale

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sarà ila decidere chi tra Italia e Olanda arriverà indi. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi al tie-break del 3° set contro Botic Van de Zandschulp, Jannikhato isconfiggendo Tallon Griekspoor, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1 in un'ora e 13 minuti L'articolo proviene da Firenze Post.

La decisione è arrivata all'ultimo, come ci si aspettava. E come ci si aspettava Jannik Sinner, dopo aver vinto con relativa facilità il suo singolare rimettendo in corsa l'Italia dopo lo scivolone di ...

Dopo la sconfitta di Arnaldi nella gara di apertura della Coppa Davis dell'Italia contro l'Olanda, serviva una vittoria di Jannik Sinner e vittoria è stata: 7-6 6-1 contro Tallon Griekspoor dopo ...

