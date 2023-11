Coppa Davis | Sinner | «La pressione è un privilegio per noi Giocare per l’Italia pure»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo la vittoria in doppio contro l’Olanda ine Sonego hanno parlato ai microfoni di Sky. Le parole disulla partita giocata:«Abbiamo disputato un ottimo doppio e spero che ci prenderemo delle altre soddisfazioni. Per Volandri non è facile prendere delle decisioni sulla formazione ma la coppia oggi ha funzionato, eravamo la squadra giusta». «Oggi c’era tanta, per tutta la giornata. C’è stata tanta sfortuna con Arnaldi, arrivato ad un soffio dalla vittoria nel primo singolare. Io poi sono riuscito a pareggiare il conto ma all’inizio ho faticato e non mi sentivo tanto bene in campo. Poi il doppio ha funzionato, ho giocato con un amico, ci siamo sostenuti sempre a vicenda nei momenti difficili» Sonego è intervenuto con una battuta sul compagno di doppio: «Sì ma a Fifa ...