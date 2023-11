Coppa Davis | Sinner e Sonego mandano l’Italia in semifinale VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pubblicato il 23 Novembre, 2023batte per 2-1 l’Olanda nei quarti di finale die approda in, dove affronterà la vincente di Serbia-Gran Bretagna. Il punto decisivo a Malaga è arrivato dal doppio: Jannike Lorenzohanno battuto per 6-3, 6-4 gli olandesi Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor. Nei singolari precedenti, Matteo Arnaldi era stato sconfitto da Botic van de Zandschulp 6-7, 6-3, 7-6, mentresi era imposto 7-6, 6-1 su Griekspoor. “Abbiamo disputato un ottimo doppio e spero che ci prenderemo delle altre soddisfazioni. Per Volandri non è facile prendere delle decisioni sulla formazione ma la coppia oggi ha funzionato, eravamo la squadra giusta”, ha detto Jannikai microfoni ...