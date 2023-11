Coppa Davis | Sinner ci crede | “In doppio siamo underdog | ma lotteremo su ogni punto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Jannikci ha messo un set per prendere le misure all’olandese Tallon Griekspoor, ma nel secondo ha letteralmente dilagato. Con il punteggio di 7-6 (3) 6-1, l’altoatesino (n.4 del mondo) ha regalato ildel pareggio all’Italia nella sfida contro l’Olanda, valida per le Finals dia Malaga (Spagna). Gli azzurri di Filippo Volandri, preso atto dell’amara sconfitta di Matteo Arnaldi contro Botic van der Zandschulp, hanno chiesto aiuto al riferimento tecnico della compagine enon ha tradito le attese. Disputato un tie-break eccellente, Jannik nel secondo parziale ha fatto vedere tutti i colpi del proprio repertorio e per Griekspoor c’è stato poco da fare. “Sono contento di essere qui a giocarmi questa competizione. Chiaramente sarà molto difficile battere gli olandesi perché ...