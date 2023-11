Coppa Davis | Sinner batte Griekspoor Olanda-Italia 1-1

Leggi su agi

(Di giovedì 23 novembre 2023) AGI - Nessuna brutta sorpresa per l'dal secondo incontro diche vedeva in campo Jannikcontro Tallon Griekspoor. L'azzurro, n.4 del mondo, ha vinto 7-6 6-1 contro il n.1 olandese portando in parità la sfidadopo che nel primo match Matteo Arnaldi aveva perso contro Botic van de Zandschulp 7-6 al terzo set dopo aver fallito tre match point. L'olandese freddo e fortunato nei momenti importanti ha avuto nella battuta la sua arma migliore mentre l'azzurro ha spesso ottenuto punti con dritto a uscire molto forte. Un peccato per i match point sprecati, soprattutto quello sul 6-5 e servizio dove Arnaldi ha giocato in maniera conservativa commettendo dopo un lungo palleggio un errore non forzato nel tentativo di fare una palla corta. Decisivo adesso ...