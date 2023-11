Coppa Davis | Sinner asfalta Griekspoor | 1-1 | doppio decisivo

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo la sconfitta-maratona rimediata da Arnaldi, Jannikrialza la testa dell’Italia in. L’altoatesino batte l’olandese7-6/6-1 e si aggiudica il secondo match di giornata con una prestazione degna del numero 4 del circuito ATP. La capacità di restare in partita e non scomporsi nei – rarissimi – momenti di difficoltà ha L'articolo proviene da Il Difforme.