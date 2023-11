Coppa Davis | la dura frase di Bertolucci durante il doppio | ' Lo gioca solo chi'

(Di giovedì 23 novembre 2023) Paolonon le manda a dire e non ha filtri. Come sempre.nte ildiper prima cosa si appella a Sinner e scrive (" San Jannik pensaci tu "), poi risponde in maniera ...

Sinner, la profezia si è avverata: risate con Sonego nel doppio di Coppa Davis

MALAGA (Spagna) - " Paura Paura, no... Non c'è da aver paura perché, alla fine, come dico sempre, il massimo che ti può succedere è che ti arriva una pallata in faccia ". Sono le parole, piuttosto ...

Risultati Coppa Davis 2023 oggi: Aggiornamenti Fase finale di Malaga in diretta | Tennis ATP Olympics

Sinner-Sonego, doppio meraviglia: l’Italia è in semifinale di Coppa Davis

Come previsto è stato Jannik Sinner a scendere in campo per l’incontro decisivo di doppio. L’altoatesino ha affiancato Lorenzo Sonego in luogo di Simone Bolelli, ed è stata proprio la sua presenza a d ...

Coppa Davis - Jannik Sinner colpito alla testa da Tallon Griekspoor: l'azzurro si mette a ridere

DAVIS CUP - Il classe 2001, nel corso del primo set, viene colpito alla testa da Griekspoor in un classico corpo-a-corpo a rete, ma invece di arrabbiarsi prefer ...