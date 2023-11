Coppa Davis | Jannik Sinner trascinatore | prende per mano l’Italia e la porta in semifinale

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha un vero numero uno. A parte la Serbia di Novak Djokovic, nessuna altra nazionale presente alle finali dipuò contare su un giocatore del calibro di. L’altoatesino doveva essere ildella squadra azzurra e si è calato perfettamente in questo ruolo, risultando decisivo sia in singolare sia in doppio e conquistando quei due punti che hanno permesso aldi volare in. Non c’è solo l’aspetto tecnico, ma anche quello emotivo. Si è visto uncoinvolto fin dal primo punto, davvero molto carico e sempre ad esultare con il pugno verso la panchina azzurra. Anche la scelta del doppio con Sonego ha avuto una componente emozionale, vista l’amicizia che lega i due ragazzi, che ...

Coppa Davis, Sinner colpito da Griekspoor: la reazione di classe di Jannik fa il giro del web

Calma olimpica e sportività tra le doti dell'altoatesino, che le ha dimostrate anche nei quarti delle Finals dicontro l'Olanda vinte dall'Italia grazie soprattutto ai suoi colpi e alle ...

L'Italia a forma di Sinner. Cala lui sulla Coppa Davis azzurra, come uno qualunque dei mille vincenti lasciati a Torino. Tiene l'Italia in semifinale, a Malaga. Fa fuori l'Olanda in singolare

L'Italia è in semifinale di Coppa Davis dopo aver sconfitto per 2-1 l'Olanda. Dopo il primo singolare perso da Arnaldi contro Botic Van de Zandschulp in 3 set, Jannik Sinner ha pareggiato i conti