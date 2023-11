Coppa Davis | Italia in semifinale Sinner e Sonego vincono il doppio ed eliminano l’Olanda 2-1

(Di giovedì 23 novembre 2023) Jannike Lorenzosuperano Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 25 minuti. L'aspetta in(sabato 25 novembre alle ore 16) la vincente del match tra Serbia e Gran Bretagna L'articolo proviene da Firenze Post.

Coppa Davis : Sinner e Sonego mandano l’Italia in semifinale (VIDEO)

LIVE – Kecmanovic-Draper 3-2 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Coppa Davis - Sonego non dimentica Arnaldi : 'Ha dato l'anima'

Italia - Olanda 2 - 1 - Sinner show : trascina gli azzurri in semifinale di Coppa Davis

Diretta Serbia - Gran Bretagna 0 - 0: Djokovic c'è, quarti di Coppa Davis LIVE

MALAGA (SPAGNA) - Se Jannik Sinner ha spinto l'Italia alla vittoria contro l'Olanda , Novak Djokovic vuole fare lo stesso con la sua Serbia che nell'ultimo quarto delle Finals dia Malaga se la vedrà con la Gran Bretagna , orfana degli infortunati Daniel Evans e Andy Murray (chi passa il turno affronterà gli azzurri in semifinale). Segui la sfida in diretta ...

Coppa Davis 2023, Lorenzo Sonego: “Sapevo di trovarmi bene con Jannik. Siamo una squadra completa”

Lorenzo Sonego è stata la scelta più importante di Filippo Volandri nella sfida dei quarti di Coppa Davis contro l'Olanda. Il capitano azzurro aveva ovviamente optato per Jannik Sinner ed ha deciso di ...

Coppa Davis, la scelta di Arnaldi a posteriori non era sbagliata. Ma in semifinale toccherà a Sonego

L'Italia di Filippo Volandri è ancora in semifinale di Coppa Davis. Missione compiuta da parte degli azzurri, che sono riusciti a superare l'Olanda per 2-1 grazie alla vittoria di Sinner in singolare ...