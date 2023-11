Coppa Davis | Italia in semifinale Decisivo il doppio Sinner-Sonego

Leggi su agi

(Di giovedì 23 novembre 2023) AGI - L'tira un sospiro di sollievo, ilinedito formato da Jannike Lorenzobatte la coppia olandese Griekspoor-Koolhof 6-3 6-4 regalando al nostro Paese l'accesso alle semifinali dove incontreremo la vincente di Serbia-Gran Bretagna in programma tra poco. Jannikdimostra di essere di un livello superiore e, dopo aver conquistato il punto contro Griekspoor (7-6 6-1), pareggiando quello perso da Matteo Arnaldi in mattinata, ha tenuto per mano il compagno sostenendolo nei momenti di difficoltà e fornendo una prestazione al servizio maiuscola. Un vero leader. La sconfitta di Arnaldi Sul veloce indoor del Palacio de Deportes José Mari'a Martin Carpena di Malaga, Matteo Arnaldi, numero 44 del mondo, cede al numero 2 olandese (51 Atp) Botic Van de Zandschulp dopo due ore ...