Coppa Davis | Arnaldi ko nel primo match | Italia-Olanda 0-1

Leggi su agi

(Di giovedì 23 novembre 2023) AGI - Parte in salita il cammino dell'nei quarti di finale di. Matteoperde ilcontro Botic Van De Zandschulp sconfitto 6-7 6-3 7-6 dopo che l'olandese ha annullato trepoint nel tie break finale. Ora il team azzurro si affida a Jannik Sinner chiamato a vincere il suo singolare contro Tallon Griekspoor e a fare altrettanto nel doppio dove, nel caso vinca il suo, dovrebbe scendere in campo in coppia con uno tra Simone Bolelli e Lorenzo Sonego.