Coppa Davis | Arnaldi ko nel primo match | Italia-Olanda 0-1 Ora tocca a Sinner

Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpena di Malaga, Matteo, numero 44 del mondo, cede al numero 2 olandese (51 del ranking Atp) Botic Van de Zandschulp dopo due ore e 52 minuti di gioco on il punteggio di 6-7 (6-8), 6-3 7-6 (9-7). L'olandese freddo e fortunato nei momenti importanti ha avuto nella battuta la sua arma migliore mentre l'azzurro ha spesso ottenuto punti con dritto a uscire molto forte. Un peccato per ipoint sprecati, soprattutto quello sul 6-5 e servizio doveha giocato in maniera conservativa commettendo dopo un lungo palleggio un errore non forzato nel tentativo di fare una palla corta. Oraa Jannik, quarto al mondo, provare tenere a galla l'contro Tallon Griekspoor, numero 23 in classifica.