Coppa Davis 2023 | Italia-Olanda 0-1 | Arnaldi spreca 2 match point

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Partenza in salita per gli azzurrisotto 1-0 contro l’nei quarti di finale di. Matteoe viene sconfitto da Botic van de Zandschulop, che si impone per 6-7 (6-8), 6-3, 7-6 (9-7). Nel secondo, Jannik Sinner affronta Tallon Griekspoor.