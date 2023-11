Coppa Davis 2023 | il doppio è australiano | Ebden e Purcell portano Hewitt in semifinale

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’Australia è la seconda semifinalista della. A Malaga, dove sono in corso di svolgimento le Finals, la formazione di Lleytonsupera aldecisivo una mai doma Repubblica Ceca e prenota per venerdì pomeriggio (ore 16) il match contro la Finlandia. Ci pensano Matthewe Maxa sconfiggere Jiri Lehecka e Adam Pavlasek con lo score finale di 6-4 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di partita. PRIMO SET – L’inizio di match scorre via liscio con entrambe le coppie che tengono i rispettivi servizi senza patemi d’animo. La superficie estremamente veloce dà una grande mano a chi serve, ogni minima occasione può essere quella buona. La coppia australiana lo sa e infatti nel settimo game, al primo momento buono, piazza il break che di ...