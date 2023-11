Coppa Davis 2023 | il calendario delle semifinali | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Italia-Serbia e Finlandia-Australia sono ledella, la massima competizioni tennistica per Nazionali. Gli azzurri hanno sconfitto l’Olanda in rimonta per 2-1, trascinata da un sontuoso Jannik Sinner capace di surclassare Griekspoor e poi di troneggiare in doppio affiancato da Lorenzo Sonego. I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo sabato 25 novembre (ore 12.00) per affrontare la corazzata balcanica. La compagine tricolore sarà chiamata a un compito decisamente complicato contro la compagine trascinata dal numero 1 del mondo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone, invece, la rivelazione Finlandia ha estromesso il Canada detentore del trofeo e ora avrà la possibilità di incrociare l’arrembante Australia di Alex de Minaur, che ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. ...