Contro-Manovra 5 Stelle | Torto a Notizie com | “Maggioranza compatta solo per mantenere la poltrona | gli italiani pagano le conseguenze”

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) Proposta taglia mutui, cashback fiscali, taglio al tetto del contante, aumento della spesa sanitaria, psicologo a scuola. Ma anche salario minimo, riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario, tassazione degli extraprofitti, sgravi sui mutui per la prima casa, stop all’Iva sugli assorbenti, agevolazione fiscale per incentivare i giovani a tornare in Italia. Sono alcune delle proposte contenute nellaproposta dal Movimento 5. “La coperta non è corta”, ha rimproverato ieri il presidente Giuseppe Conte, “ma viene utilizzata per tenere al calduccio le banche, mentre si diventa leoni con i cittadini”. Ed è d’accordo con queste parole Daniela, capogruppo M5S in Commissione bilancio Camera: “È un dato di fatto incontestabile. All’epoca il vicepremier Salvini, dopo un intenso pressing ...