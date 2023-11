Contro i femminicidi | l’invito del Comune | «I maschi di Bergamo partecipino al corteo di venerdì»

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 23 novembre 2023) LA FIACCOLATA. «Quello della violenza sulle donne è un problema dei. Non è sufficiente osservare che la maggior parte di noi non ha mai alzato le mani su una donna. La cultura da cui si origina la violenza, che in alcuni casi arriva alo, è una cultura che tutti ci portiamo dentro, e da cui tutti insieme dobbiamo riuscire ad emanciparci». Questo l’appello del sindaco Gori e dalla componentele della giunta deldi, conalla cittadinanzale di partecipare aldi24 novembre in centro città.