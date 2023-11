Contrabbando di sigarette | scoperti depositi nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna misura cautelare, con divieto di dimora nella regione Campania, è stata eseguita a carico di sei persone gravemente indiziate del reato di associazione per delinquere finalizzata aldi tabacchi lavorati esteri. Il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Le indagini, svolte dai finanzieri della Compagnia di Portici (Napoli) attraverso attività di osservazione, controllo, pedinamento e riscontri operativi, hanno consentito di mettere in luce l’esistenza di due sodalizi criminali, inseriti in un livello intermedio della catena distributiva dellediprovenienti dall’Europa orientale, con base operativa a Napoli. Gli indagati sono ...