Conflitto israelo palestinese | tregua umanitaria rimandata

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nulla di fatto. L’atteso accordo fra Israele e Hamas per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi slitta di 24 ore. Secondo fonti israeliane, rilasciate ad Haaretz, dietro al ritardo dellache sarebbe dovuta partire alle 10 di oggi (le 9 in Italia), ci sarebbe la mancata ratifica dell’intesa da parte di Hamas, che non ha ancora consegnato la lista dei prigionieri da rilasciare. L’accordo era stato raggiunto ieri mattina grazie alla mediazione di Qatar, Stati Uniti ed Egitto e prevede che la “” avrà una durata di quattro giorni, prorogabili e con il cessate il fuoco, durante i quali il movimentorilascerà 50 persone, trenta bambini e venti donne, tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza, in cambio del rilascio di 150 palestinesi, fra donne e minori, detenuti nelle carceri ...