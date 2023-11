Condividere questo video non aiuta a raccogliere fondi per le cure della bambina

Leggi su facta.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il 22 novembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare unpubblicato su Facebook il 18 novembre, dove unaballa sulle note di una canzone in quella che sembra una stanza di ospedale. Il filmato è accompagnato da un commento scritto dall’autore del post, secondo cui «ogni volta cheviene reinviato lariceve 0,10 € per pagare il costo dell’operazione alla testa di cui ha bisogno, perché ha un cancro». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale e risale a marzo 2017 durante uno dei tanti ricoveri a cui Sophia Romão Bueno, laprotagonista, è stata sottoposta per curare l’istiocitosi a cellule di Langerhans (LCH), un problema al ...