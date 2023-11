Concorso ASST di Urbino | 4 Posti per Dirigenti Medici

(Di giovedì 23 novembre 2023) Presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale () diè indetto unPubblico, che prevede una selezione basata su titoli ed esami, al fine di occupare 4 posizioni di dirigente medico nell’ambito della disciplina di psichiatria, all’interno dell’area medica e delle specialita’ mediche, con contratto a tempo indeterminato.diper 4In ottemperanza alla determina n. 1124 del 6 ottobre 2023, emanata dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro, e resa esecutiva conformemente alla normativa vigente, viene ufficialmente indetto unpubblico, basato su titoli ed esami, per la selezione a tempo pieno e indeterminato di quattro ...

