Concorso ASST Cremona | 5 Posti per Dirigenti Medici

Concorso ASST di Milano : 16 Posti per Vari Profili

Concorso ASST di Lecco : 7 Posti per Tecnici di Laboratorio

Concorso ASST di Legnano : 2 Posti per Dirigenti Medici

Concorso ASST di Urbino : 4 Posti per Dirigenti Medici

Concorso ASST di Seriate : 2 Posti per Dirigenti

Dal primo dicembre il dottor Giovanni Saredi alla guida dell'urologia dell'ospedale di Saronno

... arrivato all'Valle Olona tre anni fa dopo aver guidato temporaneamente il reparto all'... Jon Alexander Joseph Lovisolo che si è posizionato al secondo posto nelbandito dalla Valle ...

"Ancora in 117mila senza medico. Troppi disagi: sindaci, aiutateci"

Il Coordinamento Salute Melegnano-Martesana scrive ai 53 Comuni dell’Asst: fate da tramite in Regione "Continuità assistenziale indebolita, pronto soccorso sovraccarichi. E per una colonoscopia si va ...

In 172 promossi al bando di Asst per infermieri

Il concorso indetto da Asst Lariana per 130 posti di infermieri ha registrato il tutto esaurito. Il Governo prevede un'indennità di 600€ al mese per incentivare i camici bianchi a rimanere in Italia.