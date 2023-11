Como-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani sono lanciati verso i playoff, mentre i lombardi cercano disperatamente di lasciare l’ultimo posto in classifica.Vssi giocherà sabato 25 novembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Senigallia.-FERALPISALO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani occupano la sesta posizione in classifica con 21 punti insieme al Catanzaro. La squadra del neo tecnico Fabregas, subentrato a Longo, sono reduci da tre risultati utili consecutivi, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. In caso di successo contro la, ilpotrebbe inseguire il Venezia secondo in classifica. Continuano le difficoltà di ambientamente dei lombardi nella cadetteria. Non a casa, la squadra di Zaffaroni è ...