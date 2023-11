Commento al Vangelo del 23 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il brano evangelico di Luca (19,41-44) presenta un momento toccante della vita di Gesù, in cui egli, guardando su Gerusalemme, piange per la città. Questo episodio offre spunti profondi di riflessione sulla compassione di Cristo e sulle implicazioni della mancata comprensione delle vie della pace. Gesù, avvicinandosi a Gerusalemme, si ferma e, con occhi colmi di lacrime, esprime il desiderio che la città comprenda “quello che porta alla pace”. Questa espressione sottolinea la volontà di Gesù di offrire a Gerusalemme, e in ultima analisi a tutti noi, il cammino verso la pace autentica, una pace che va al di là delle circostanze esterne. La tristezza di Gesù deriva dalla consapevolezza che la città non riconosce il momento della sua visita e la presenza del Messia in mezzo a loro. Egli sa che, a causa della mancanza di comprensione, Gerusalemme sarà presto soggetta a distruzioni e ...