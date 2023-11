Comici Zelig | ecco il cast completo della nuova edizione | ospiti | streaming e quando andranno in onda tutte le puntate

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Da giovedì 23 novembre 2023, preparatevi a far scattare i muscoli facciali perché Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano in azione su Canale 5 con, il varietà comico che fa tremare dal ridere il piccolo schermo.ilI maestrità italiana sono pronti a far... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.