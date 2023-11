Come riconoscere l’uomo violento | l’identikit del possibile aggressore

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sono giorni di lutto, dolore, indignazione. Sono giorni di rabbia verso le vite spezzate – troppe – di giovani donne il cui futuro è stato stroncato da quelli che avrebbero dovuto rappresentare “gli uomini della loro vita”. Fidanzati, padri, mariti, ex… Comunque un uomo che invece di dimostrarsi un punto di riferimento ha finito col trasformarsi in un drammatico punto di approdo. E i nomi delle giovani vite brutalmente interrotte dalla mano di chi diceva di amarle si sprecano nei titoli di giornale di questo periodo che ci separa dalla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, il prossimo 25 novembre. Giulia Cecchettin – tra le ultime in termini temporali – Michela Noli, Elisa Amato, Saman Abbas e molte altre, andando neanche troppo indietro nel tempo. Anime che chiedono sia fatta giustizia, non solo rispetto ai propri carnefici, ma nell’esempio che loro malgrado hanno ...