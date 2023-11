Come regolamentare il telemarketing illegale La riforma proposta da FdI

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quante volte accade di ricevere telefonate da numeri sconosciuti, di venire contattati da venditori di aziende mai sentite nominare ma che sembrano conoscere nome e cognome di chi contattano. Ma non solo. L’idea quando si pensa ai call e contact center nell’immaginario comune, è quella di un settore precario e poco regolamentato. Un comparto che da anni chiede alle istituzioni di mettere mano al ginepraio normativo in cui si trova ad operare con un. Unache non ha più da attendere. Martedì, infatti, è stata presentata da Fratelli d’Italia unadi legge che ha l’ambizione di essere più ampia possibile e andare a tutelare imprese, consumatori e lavoratori. “Rimettere le mani su questo settore per rilanciarlo, partendo da due elementi chiave: la centralità del cittadino-consumatore e la sicurezza dei suoi dati”, ...