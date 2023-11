Come l’autenticazione a due fattori protegge dalle frodi sui pagamenti digitali

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il mondo digitale non è esente,sappiamo bene, da rischi per la sicurezza. Soprattutto quando si parla di soldi, mettere a disposizione gli strumenti necessari per operare in tranquillità è diventato un elemento strutturale per quel che riguarda le banche e i principali servizi di pagamento. Dinamiche introdotte, in Europa, da una direttiva (la Psd2) recepita nel nostro Paese nel 2017. Si parla di autenticazione a dueo, per utilizzare il termine corretto evidenziato anche dalla Banca d’Italia, della Strong customer authentication (SCA). Questo sistema, secondo gli ultimi report, ha evitatoper circa 25 milioni di euro in due anni. LEGGI ANCHE > L’ultimo report della BCE suielettronici in Europa Proprio Banca d’Italia ha messo in evidenza i dati sul funzionamento di questo sistema. ...