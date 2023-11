Clamoroso | contestano Meloni in piazza e vengono fischiati | il caso che la dice lunga

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ieri «Palestina libera», oggi «solidarietà per Giulia», con la sorella Elena diventata giù un'icona dei collettivi de' sinistra sinistra della Statale di Milano, e non solo. Ieri «Israele stato assassino» oggi «basta vittime» e «bruciamo tutto», a partire dalla società patriarcale. Come se la causa della morte di Giulia Cecchettin, brutalmente uccisa da Filippo Turetta, dipendesse solo da ciò, e non da molto altro. Ma agli esponenti di Cambiare rotta, l'ala più radicale del movimentismo studentesco universitario, che nei cortili della Statale di Milano hanno fatto le prove generali in vista dalla manifestazione di sabato, poco importa l'elaborazione di un vero ragionamento sulle cause di questo omicidio (Turetta ha ucciso Giulia), ciò che conta è il link fra l'oggetto della protesta e il governo, con Giorgia, nello specifico. Accusata ieri di essere complice di ...