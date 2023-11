Circeo | quando i casi di cronaca ispirano il cambiamento sociale

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 23 novembre 2023) C’è una linea di dolore che unisce molte trasmissioni nel nome di Giulia Cecchettin , il cui efferato omicidio, per le modalità, la storia della ragazza e la personalità dell’ex fidanzato ha suscitato in tutti un senso di profondo sconforto e incredulità. La tv si è quindi impadronita della vicenda sotto diversi aspetti, ma, soprattutto, ne ha fatto un caso politico anche per la necessità,...