Cina | serenita’ e fascino di cittadina costiera a Hainan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Haikou, 23 nov – (Xinhua) – Crogiolandosi sotto il sole dorato su spiagge incontaminate, i turisti si abbandonano con entusiasmo alla semplice gioia di catturare granchi lungo l’ampia costa. Questa scena idilliaca sta diventando sempre piu’ comune nelladi Dongying, situata nella contea di Lin’gao, nella provincia meridionale cinese di. Qui i visitatori accorrono per immergersi in una vita da pescatore autentica e unica, un’esperienza rara che unisce il tempo libero alla tradizione locale. Recentemente, Dongying e’ stata insignita del titolo di “Cittaslow”, ovvero citta’ lenta, in occasione dell’incontro del Cittaslow International Coordination Committee tenutosi a Seferihisar, in Turchia. Cio’ rende Dongying la quattordicesimain assoluto e la prima citta’della ...