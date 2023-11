Cina | misteriosa epidemia di polmonite tra i bambini | “Molti sono ricoverati in ospedale” L’Oms chiede informazioni

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023)ditra iIn diverse zone dellaè scoppiata unadiche colpisce soprattutto i: la conferma arriva da ProMed, che monitoria le epidemie in corso in tutto il mondo, che ha emesso un avviso in cui si parla di una “non diagnosticata”. “in. Non tossiscono e non hanno sintomi. Hanno semplicemente la febbre alta esviluppano noduli polmonari” scrive il quotidiano di Taiwan, Ftv News, citando un residente di Pechino. Già una dedi giorni fa, la Commissione nazionale cinese ...