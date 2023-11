Cina | lunghezza di autostrade ha raggiunto 177 000 km a fine 2022

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pechino, 23 nov – (Xinhua) – Entro ladel, il chilometraggio dellecinesi in funzione avevai 177.000 chilometri, e larimane il Paese con il piu’ lungo chilometraggio autostradale al mondo, ha dichiarato oggi il ministero dei Trasporti. Nel periodo, il chilometraggio totale delle strade cinesi avevai 5,35 milioni di chilometri, con un aumento di 1,12 milioni di chilometri nell’arco di 10 anni, ha dichiarato Guo Sheng, funzionario del ministero, durante una conferenza stampa. Negli ultimi anni, la rete stradale cinese e’ migliorata costantemente sia in termini diche di qualita’, con il completamento di numerosi importanti progetti stradali. In futuro, laottimizzera’ ...