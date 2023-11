Cina | epidemia di polmonite tra i bambini | l’Oms chiede spiegazioni

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo il dramma del Covid-19, insembra essere arrivata un’ondata di casi diche, inspiegabilmente, sta colpendo per lo più. Nelle diverse regioni, in particolare Pechino e Liaoning, si sta scatenando il panico negli ospedali, con lunghe code di piccoli sofferenti e familiari preoccupati. Un fenomeno che non sta di certo passando L'articolo proviene da Il Difforme.