Cina | ente commerciale | piu’ sostegno a societa’ commerciali estere

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pechino, 23 nov – (Xinhua) – Il consiglio cinese per il commercio oggi ha dichiarato di essersi attivato per agevolare le impresea espandere il proprio mercato all’estero, nel contesto di un trend positivo nei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni del Paese. La crescita annuale del commercio estero nazionale di beni nei primi 10 mesi e nel solo mese di ottobre ha invertito la tendenza al calo, indicando che si stanno accumulando fattori positivi nel settore, ha dichiarato durante una conferenza stampa Zhang Xin, portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale. Secondo Zhang, il consiglio promuovera’ lo slancio di crescita attraverso la realizzazione di attivita’ di promozione economica ediversificate. Zhang ha sottolineato ...